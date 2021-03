Marion Jollès, ses trois enfants traumatisés par l'accident de Romain Grosjean : "Ils ont vu l'explosion"

Des moments de télévision elle en a vécu beaucoup. Mais celui que Marion Jollès n'oubliera jamais, c'est celui où elle a cru voir son époux, Romain Grosjean, mourir à l'écran. Le 29 novembre 2020, lors du Grand Prix de F1 de Bahreïn, le pilote automobile a survécu miraculeusement à un terrible accident diffusé en direct. Or, la journaliste était devant la retransmission de l'évènement avec leurs trois enfants, Sasha, 7 ans, Simon, 5 ans et Camille, 3 ans. Et une chose est sûre : aucun ne veut, désormais, prendre la relève de papa sur les pistes de course.

Il se passe 2'43'' pendant lesquelles je ne sais pas si je suis veuve ou pas

"Ils ont vu l'explosion, mais ils n'ont pas compris que c'était papa, explique-t-elle au magazine Closer. Je les ai éloignés tout de suite. Après, il se passe 2'43'' pendant lesquelles je ne sais pas si je suis veuve ou pas. Et puis, je vois enfin le visage de Romain sur l'écran, vivant. Je rejoins les enfants et je leur crie : 'Papa va bien !' Voyant l'hélico en train de filmer, il a eu la lucidité de demander aux secours de le laisser marcher jusqu'à l'ambulance pour nous rassurer. Il savait que je regardais. Je me suis sentie mieux quand j'ai entendu sa voix."

La suite des évènements n'a pas été de tout repos pour le sportif, aperçu au Grand Prix de Sakhir en décembre 2020 les mains bandées. "Les 48 premières heures, de sa chambre d'hôpital, il n'a pas arrêté de me dire : 'Tout va bien, t'inquiète pas'. Et quand je l'ai rejoint, il m'a avoué : 'En fait, ça va pas du tout !', poursuit Marion Jollès. Ses mains brûlées lui faisaient un mal de chien. La gauche est encore très douloureuse aujourd'hui." C'est dans la tête que les choses sont plus difficiles à gérer. Romain Grosjean ne se remettrait pas du traumatisme qu'il a fait subir à sa famille et à ses proches.

Mais que devient Marion Jollès ?

En 2013, quand elle a donné vie à son premier enfant, Marion Jollès a décidé de lever le pied professionnellement. Elle a dit adieu à l'émission Automoto... mais pas à l'intégralité de ses passions. On a revu l'animatrice à la télévision sur TF1 et TMC en 2019. Elle a également creusé une autre piste professionnelle, celle de l'écriture, puisqu'elle publie son premier roman, À soeur perdue, le 10 mars 2021 aux éditions City. Une nouvelle page qui s'ouvre...

