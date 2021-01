Romain Grosjean et son accident : lourde séquelle sur son fils de 5 ans

L'impressionnant accident de Romain Grosjean, survenu lors du Grand Prix de Formule 1 du Bahreïn le 29 novembre dernier, avait choqué et ému les amoureux de sport. Le pilote et nouveau retraité se remet progressivement et n'assure avoir que deux flashbacks. Il révèle en revanche les séquelles que le drame a laissées sur ses enfants.

C'est dans une interview croisée avec le navigateur Kevin Escoffier et publiée dans L'Équipe que Romain Grosjean fait cet aveu. Les deux hommes sont tous les deux des rescapés, Kevin, d'un naufrage lors du Vendée Globe (il a passé 11 heures sur un radeau de survie après que son bateau se soit brisé en deux en heurtant une vague), et Romain d'une collision sur le circuit du Grand Prix du Bahreïn. Ils racontent au quotidien sportif leurs expériences de ces accidents et leur processus de guérison.

"Est-ce qu'il vous arrive d'en rêver ?", demande L'Équipe. "Ni rêve ni cauchemar. J'ai juste eu deux flashbacks", répond Romain Grosjean. Comme l'ancien pilote de l'écurie Haas, Kevin Escoffier n'a eu "aucun soucis". Son épouse, en revanche, y a bien repensé : "Un matin elle me raconte : 'Tiens, j'ai rêvé de toi, on était à un repas de famille, et je te réanimais avec un défibrillateur.'"