Marion et Romain Grosjean immortalisés par leur fils Sacha : émotion, fatigue et surtout de l'amour !

Sacha est le premier enfant de Romain et Marion Grosjean. Le garçon de 7 ans a un petit frère et une petite soeur, Simon et Camille (5 et 2 ans). Romain Grosjean les a qualifiés de "bouclier magique", des sources d'inspiration qui lui ont permis d'échapper aux flammes de son accident. "Mon grand, Sacha de 7 ans est plus dans le rationnel. Il essaie de comprendre. Et ma petite dernière Camille, elle m'a fait un dessin pour les bobos de papa sur les mains", avait-il précisé dans le journal télévisé de 13h sur TF1.

Romain Grosjean a échappé à la mort et sa famille au pire. L'ancien coureur de l'écurie Haas a quand même un regret : ne pas pouvoir participer à son dernier Grand Prix. Privé de compétition à Abou Dabi, le Français a pris sa retraite prématurément, malgré son profond désir de remonter dans une F1 qu'il avait confié au quotidien L'Équipe.