Marion Jollès Grosjean : Son anniversaire particulier, "le miracle d'un mari vivant" comme cadeau

"Et puis, très bizarrement, peut-être parce que mon mari a vu la mort de près, je pense aussi à... Mon grand-père !, ajoute Marion Jollès Grosjean en légende de sa publication. Je sais, c'est étrange, mais il y a une raison bien précise, je vous le promets ! Aujourd'hui, j'ai l'inverse de son âge. Il a 93 ans, et j'en ai 39. (...) Il est beau, mon grand-père. Fort aussi. Il a survécu à un AVC, et il vit toujours amoureusement avec ma grand-mère. J'espère que nous leur ressemblerons un jour ; j'espère pouvoir, moi aussi, me dire que j'ai l'âge inverse à celui de mes petits-enfants. Bon... Pour y arriver, il faudra peut-être faire plus attention à nous ! Il faudra également savoir profiter, car le bonheur est le meilleur des remèdes..."

Marion et Romain Grosjean se sont mariés le 27 juin 2012 à Chamonix. Ils sont parents de trois enfants, deux garçons et une fille prénommés Sasha, Simon et Camille (7, 5 et 2 ans).