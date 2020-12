Romain Grosjean et sa femme Marion enfin réunis après l'énorme frayeur : "Tu m'as manqué"

Romain Grosjean a échappé de peu à la mort. Il a raconté son expérience à L'Équipe, pour sa première interview post-sortie d'hôpital. Le pilote de course explique notamment : "Je sais pas si c'est naturel, mais l'instinct de survie a été le plus fort. Pour moi, tout a été maîtrisé : même après avoir pensé que j'allais mourir, j'ai eu la lucidité de réfléchir au mouvement à faire. Je me rendais bien compte que je mettais les mains dans le feu, mais c'était la solution pour vivre... J'ai vu la mort de trop près, c'est une sensation que je ne souhaite à personne. Ça changera ma vie à jamais. À ce moment-là, je n'avais pas peur, je n'étais pas énervé mais je ne voulais pas que ça se termine comme ça. J'ai juré : 'Putain, ça peut pas se terminer comme ça.'"

"J'ai d'ailleurs commencé à travailler avec ma psychologue. Mais mon envie, tout de suite, c'était de remonter dans une F1, ajoute Romain Grosjean, à la surprise générale. J'ai pensé à Abu Dhabi - désolé Marion -, mais j'en ai besoin pour moi : savoir si j'en suis capable, savoir ce que je vais ressentir, comment je vais réagir. Je ne peux pas attendre sans savoir, je suis obligé de tout faire pour essayer de revenir dans la voiture. Si les médecins me disent que ce n'est pas possible, je les écouterai mais je dois essayer de remonter. Je dois être égoïste."

Si jugé apte, le futur retraité prendra part au dernier grand prix de sa carrière le dimanche 13 décembre au circuit Yas Marina à Abou Dabi.