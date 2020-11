Accident de Romain Grosjean, sa femme Marion Jollès bouleversée : "Je n'ai pas dormi"

28 secondes. C'est le temps que Romain Grosjean est resté enfermé dans les flammes de sa monoplace, incendiée après un choc sur le circuit de Bahreïn (Moyen-Orient), le dimanche 29 novembre 2020. Notamment grâce au halo, le pilote français de 34 ans est sorti vivant de cet accident, avec seulement des brûlures aux mains, aux chevilles et une côte cassée.

28 secondes d'angoisse pour l'épouse de Romain Grosjean, la journaliste Marion Jollès, qui regardait la course automobile. Après la survie miraculeuse du pilote, elle s'est exprimée sur les réseaux sociaux. "Une fois que l'on a dit les mots urgents, les mots utiles, pour protéger nos enfants, les autres manquent pour nous-mêmes. Heureusement, les boucliers d'amour sauvent les super héros", a-t-elle écrit sur Twitter, quelques heures après l'accident.

Romain Grosjean et Marion Jollès s'étaient mariés le 27 juin 2012 à Chamonix (Haute-Savoie). Ensemble, ils ont accueilli trois enfants, dont deux garçons : Sacha (7 ans) et Simon (5 ans), et une petite fille prénommée Camille (3 ans le 31 décembre prochain).

Au lendemain de l'accident de son mari, Marion Jollès a eu les mots justes . Sur Instagram, elle a dédié un long texte à son mari. "Évidemment, je n'ai pas dormi cette nuit (...) Enfin... Ce matin, je ne vais pas vous mentir, les mots ne viennent pas facilement. Ça va le faire rire, lui qui sait combien je suis bavarde. Lui auquel j'ai toujours tant écrit, justement. Et puis je ne savais pas quoi poster comme photo, non plus. Quelle image garder d'hier ? Celle des flammes ? La sienne, tenu à bout de bras par ses sauveurs ? La carcasse de sa voiture ? J'ai mis celle-là un peu bêtement. Parce qu'on porte tous les deux le même teeshirt de son titre de GP2. Celui dans lequel je dors encore parfois", a-t-elle écrit, en légende de cette photo prise il y a des années, au début de leur histoire.