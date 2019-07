Marion Jollès-Grosjean : Parenthèse amoureuse avec Romain en Provence

Le quotidien de Marion Jollès-Grosjean et de son époux Romain Grosjean est fait de nombreux voyages et de circuits automobiles. Alors, quand la journaliste et animatrice française de 37 ans et le pilote suisse de Formule 1 de 33 ans ont quelques jours de repos en commun, c'est l'occasion pour eux de se retrouver et de partager des instants de couple.

Entre deux Grands Prix – celui d'Angleterre qui s'est couru à Silverstone le 14 juillet 2019 et celui d'Allemagne qui aura lieu le 28 juillet prochain à Hockenheim –, Marion Jollès-Grosjean et Romain Grosjean ont choisi ne pas s'en aller trop loin. Celle qui officie dans TF1, Rendez-vous Sport (en alternance avec Charlotte Namura) et présente également Le Tirage du loto, et celui qui représente l'écurie Haas sur les circuits internationaux ont posé leurs valises en Provence.

Jeudi 18 juillet 2019, les amoureux ont tous les deux publié une photo sur leurs pages Instagram respectives prise à Gordes, village très prisé du Lubéron. Romain affiche un franc sourire, tandis que Marion est davantage dans la retenue, le regard caché derrière une paire de lunettes de soleil. Pas d'enfant à l'horizon. La journaliste et le pilote, qui sont mariés depuis juin 2012, sont pourtant les parents de trois bambins : deux garçons Sacha (né le 29 juillet 2013) et Simon (né le 16 mai 2015) et une petite fille, Camille (née le 31 décembre 2017).