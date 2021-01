Romain Grosjean : photos de sa main brûlée sans bandages

Dans les commentaires, de nombreux fans de Romain Grosjean lui rappellent à quel point ses blessures sont minimes comparées à la violence de l'impact. Seuls vestiges de son accident après une sortie rapide de l'hôpital : ses deux gros bandages aux mains, aujourd'hui retirés.

En visio sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8) le 4 décembre dernier, Romain Grosjean expliquait avoir "vu la mort de trop près". "Plus on avançait, plus le feu rentrait dans la voiture. J'ai eu de la chance qu'un pompier vienne et essaye de créer un corridor d'air pour moi. Puis après c'est aussi d'avoir gardé le calme dans la voiture, c'est ce qui m'a sauvé la vie (...) J'avais les mains qui brûlaient j'en étais conscient, ça faisait mal. C'était le prix à payer pour vivre et c'était rien du tout", racontait-il. Malgré la joie d'être sorti vivant de cet enfer, Romain Grosjean restera sur ce crash puisque ce circuit est le dernier de sa carrière. Durant cette fin de carrière pas comme les autres, il a pu compter sur le soutien sans faille de son épouse Marion Jollès, mère de ses enfants Sacha (7 ans) et Simon (5 ans).