Marion Jollès "fatiguée" : elle se ressource avec Romain et leurs 3 enfants

Marion Jollès a également posté une photo d'elle (en storie) lors de la promenade. Elle précise en légende, "pas de maquillage, pas de coiffure, mais beaucoup de fatigue". En doudoune blanche, la maman semble en effet épuisée, après 2 semaines intenses. Fatiguée, mais souriante, Marion Jollès peut désormais se tourner vers l'avenir et accompagner Romain dans sa nouvelle vie, puisqu'il a mis un terme à se carrière en Formule 1 juste après l'accident.

Juste après le choc, le pilote est revenu sur le drame dans une interview accordée à l'AFP : "J'ai vu la mort de trop près. Tu ne peux pas vivre ça et être le même homme. L'impact n'est pas le plus violent que j'aie connu de ma carrière, je n'avais jamais pris ça". Il avait ensuite détaillé sa bataille pour s'extraire de son véhicule en flammes : "Ensuite, je défais ma ceinture tout de suite, j'essaye de sortir de la voiture, je me rends compte que mon casque tape quelque chose. Je me rassieds, je me dis que je suis bloqué et que je vais attendre. Mais sur ma gauche, c'est tout orange, je comprends que ça brûle. Je me dis, "pas le temps d'attendre, je vais essayer de sortir sur la droite", ça ne passe pas. Sur la gauche, ça ne passe pas. Je me rassieds. J'ai pensé à Niki Lauda en me disant, "je ne peux pas finir comme ça, pas maintenant". Donc je réessaye de sortir, ça ne passe pas, je me rassieds et je vois la mort, pas de près, mais de trop près. C'est un sentiment que je ne souhaite à personne."