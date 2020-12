Romain Grosjean dévoile ses brûlures : photo de sa main sans bandages

Beaucoup ont qualifié la survie de Romain Grosjean de "miraculeuse". Des experts ont ensuite souligné l'importance des mesures de sécurité prises récemment dans le milieu de la F1, notamment le halo, structure métallique servant à protéger la tête du pilote dont Romain Grosjean était pourtant farouchement opposé.

En visio sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8) le 4 décembre dernier, Romain Grosjean expliquait avoir "vu la mort de trop près". "Plus on avançait, plus le feu rentrait dans la voiture. J'ai eu de la chance qu'un pompier vienne et essaye de créer un corridor d'air pour moi. Puis après c'est aussi d'avoir gardé le calme dans la voiture, c'est ce qui m'a sauvé la vie (...) J'avais les mains qui brûlaient j'en étais conscient, ça faisait mal. C'était le prix à payer pour vivre et c'était rien du tout", racontait-il. Malgré la joie d'être sorti vivant de cet enfer, Romain Grosjean restera sur ce crash puisque ce circuit est le dernier de sa carrière. En cette période difficile, il peut compter sur le soutien inconditionnel de son épouse, Marion Jollès, mère de ses enfants Sacha (7 ans) et Simon (5 ans).