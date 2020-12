Romain Grosjean de retour à la maison : il prend du bon temps avec sa femme Marion Jollès

L'impact n'est pas le plus violent que j'aie connu de ma carrière, je n'avais jamais pris ça". Il avait ensuite détaillé sa bataille pour s'extraire de son véhicule en flammes :

"Ensuite, je défais ma ceinture tout de suite, j'essaye de sortir de la voiture, je me rends compte que mon casque tape quelque chose. Je me

J'ai pensé à Niki Lauda en me disant, "je ne peux pas finir comme ça, pas maintenant". Donc je réessaye de sortir, ça ne passe pas, je me rassieds et je vois la mort, pas de près, mais de trop près. C'est un sentiment que je ne souhaite à personne."

On peine à imaginer, après ces beaux moments, que Romain Grosjean revient de loin . Les impressionnantes images de son accident ont pourtant fait le tour du monde. Il était revenu sur le choc lors d'une interview accordée à l'AFP : "J'ai vu la mort de trop près. Tu ne peux pas vivre ça et être le même homme.rassieds, je me dis que je suis bloqué et que je vais attendre. Mais sur ma gauche, c'est tout orange, je comprends que ça brûle. Je me dis, "pas le temps d'attendre, je vais essayer de sortir sur la droite", ça ne passe pas. Sur la gauche, ça ne passe pas. Je me rassieds.