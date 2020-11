Romain Grosjean : Depuis son lit d'hôpital, il donne de ses nouvelles après son terrible accident

Quelques heures seulement après avoir échappé à la mort, c'est un Romain Grosjean souriant qui a donné de ses nouvelles depuis son lit, à l'hôpital militaire de Manama. Dimanche 29 novembre 2020, au cours de la soirée, le pilote de F1 a rassuré ses fans le temps d'une vidéo partagée sur son compte Instagram. Le Franco-suisse de 34 ans était même d'humeur blagueuse...

"Salut à tous ! Je voulais juste vous dire que je vais bien, enfin, à peu près [en montrant ses mains entièrement bandées, NDLR]. Merci beaucoup pour tous les messages. Je n'étais pas pour le Halo il y a quelques années, mais je pense maintenant que c'est le truc le plus génial en F1, car sans ça, je ne serais pas en mesure de vous parler aujourd'hui. Merci à toute l'équipe médicale, sur le circuit et à l'hôpital, le mari de Marion Jollès a-t-il affirmé. Et espérant que je puisse vous écrire bientôt des messages et vous donner des nouvelles."

Plus tôt dans la journée, Romain Grosjean a été victime d'un terrible accident dès le premier tour du Grand Prix de Bahreïn de Formule 1. Peu après le départ, le pilote de l'écurie Haas est sorti de piste à la suite d'un contact avec une des roues du Russe Daniil Kvyat (AlphaTauri). Projetée dans les barrières de sécurité, sa voiture a pris feu instantanément, le châssis coupé en deux, après un choc de 53G. Miraculeusement, Romain Grosjean s'est extirpé de sa monoplace au bout de quelques secondes, avec seulement des "brûlures mineures aux mains et aux chevilles". Il a rapidement été conduit à l'hôpital militaire de Manama, la capitale du Bahreïn, située à une trentaine de kilomètres du circuit.