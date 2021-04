Romain et Marion Grosjean : après les moments difficiles, l'amour en Floride

Le 29 novembre 2020 restera à jamais gravé dans leur mémoire. Ce début de grand prix au Bahreïn où Romain Grosjean perd le contrôle de sa monoplace et fonce dans le décor à plus de 200 km/h. Des images effroyables, une voiture littéralement coupée en deux, près de deux minutes interminables à voir les flammes s'embrasser, puis le miracle. Le pilote français réussit à s'extirper du brasier et s'en sort quasiment indemne.

Un évènement marquant pour le pilote, mais aussi pour sa femme Marion Jollès-Grosjean et leurs trois enfants. Une situation qui semble désormais bien loin dans l'esprit du couple, puisque depuis cet incident et la fin de la carrière sportive de Romain en Formule 1, le pilote s'est engagé en Indycar, une compétition automobile américaine. L'occasion pour lui de montrer à ses nombreux suiveurs sur Instagram la beauté des paysages qu'il visite avec sa femme.

Sur plusieurs clichés postés récemment, le sportif se met en scène en Floride, un état sudiste réputé pour son climat tropical et le parc national des Everglades. Le couple a décidé de s'y rendre pour profiter de quelques jours de vacances avant le début de saison de Romain Grosjean. "Premier selfie en Floride avec Marion ! On profite de notre temps libre avant la première course le 18 avril", peut-on lire sur le message qui accompagne la photo.