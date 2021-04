Romain Grosjean et Marion Jolles : road trip en famille, dans un incroyable "monstre"

Une nouvelle vie a commencé pour Romain Grosjean ! La vie d'un miraculé, dont il profite en famille. Parti en Floride avec son épouse Marion Jolles et leurs enfants, l'ancien pilote de Formule 1 conduit son camping car de luxe sourire aux lèvres et poste les photos de ce road trip ensoleillé.

Romain Grosjean compte près d'1,5 million d'abonnés sur Instagram. Il les emmène avec lui en road trip aux États-Unis, un voyage réalisé dans un engin haut de gamme, dont Romain Grosjean a révélé l'intérieur. "Un mostre", a commenté Marion Jolles sur l'une de ses photos, devant l'impresionnant camping-car. L'ex-pilote des écuries de Formule 1 Lotus et Haas a signalé aux internautes que sa famille et lui prenaient la direction de la Géorgie, après avoir exploré l'état de la Floride.

En Floride, les Grosjean se sont éclatés ! Ils ont visité les Everglades, l'île de Key West ou encore le centre spacial John F. Kennedy. La petite famille a également profité d'après-midis détente à la plage, des moments de réflexion et de méditation pour Marion Jolles Grosjean.

Et si le 29 novembre s'était déroulé autrement ?

"Voilà. C'est à cet instant précis qu'existe le bonheur. Sur cette plage ; avec ces personnes dans mon champ de vision, écrit la présentatrice télé en légende d'une photo de son mari et leur fille Camille (3 ans). J'essaie de m'en remplir les yeux pour savoir le retrouver à chaque battement de paupière le restant de mes jours. Bien sûr, la question me fait encore vaciller. Et si le 29 novembre 2020 s'était déroulé autrement ? Heureusement, même si je regarde ailleurs, la vue de mes deux autres enfants, tout à côté, m'apaise aussitôt."