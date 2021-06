Romain Grosjean : Nouvel accident aux États-Unis, sa voiture prend feu

Romain Grosjean a pris sa retraite de la Formule 1 après son grave accident au Grand Prix du Bahreïn, mais n'a pas abandonné le sport automobile ! Il s'est engagé dans une nouvelle compétition, et y a subi une nouvelle mésaventure. Le pilote s'est encore retrouvé dans une voiture en flammes, pendant une course...

Le week-end dernier, Romain Grosjean était à Belle Isle, dans l'État du Michigan, aux États-Unis. Il y a participé, ce samedi 12 juin 2021, au Grand Prix de Detroit, une nouvelle course du championnat IndyCars Series. Le Français coureur de l'écurie Dayle Cone Racing a abandonné à 12 tours de la fin de la course, à cause d'un départ de feu au niveau des freins avant de sa voiture.

Immobilisé sur le circuit, Romain Grosjean s'est extirpé de sa monoplace et précipitée vers des agents qui agissaient un drapeau jaune (signalant un danger sur la piste). Le Français s'est emparé d'un extincteur et a tenté d'éteindre le feu lui-même. Il a été interrompu et calmé par des pompiers venus près de sa voiture.

"Je prends soin de mes voitures de course", a simplement commenté Romain sur Twitter, où ont été publiées les images de son acte. Il a également reçu en cadeau un t-shirt à l'effigie de la caserne de pompiers de Detroit, et ajouté en légende : "Mieux vaut en rire qu'en pleurer" !