Marion Jollès Grosjean en deuil : mort d'un ami cher à son coeur, pilier le jour de son mariage

Tu vas tellement nous manquer

D'abord confrères, ensuite amis. Marion Jollès et Thomas Bonnecarrère parlaient souvent de sa petite fille à lui. Elle l'a également accompagné aux obsèques de son papa, Jacques, quelques années après leur rencontre. "Qu'est-ce qu'on a pleuré, aussi, se souvient-elle. Mais ce n'est pas ce que je retiendrai. C'est impossible. Son sourire. Sa gentillesse. Ses mots après l'accident de Romain. Tu vas tellement nous manquer, Thomas. Le film de notre mariage, je le regarderai toujours en pensant à toi désormais."

Marion Jollès aura un peu plus l'occasion de regarder cette vidéo, maintenant que son mari Romain Grosjean lève le pied de la pédale. Le 29 novembre 2020, lors du Grand Prix automobile de Bahreïn, la voiture du pilote est sortie de piste, a percuté un rail de sécurité et s'est brisée en deux en pleine vitesse avant que son cockpit ne prenne feu. Sorti indemne ou presque de l'accident, le sportif retrouve le volant avec prudence, pour éviter à son épouse de nouvelles larmes. "Il coupe la poire en deux, expliquait-elle à Télé 7 Jours. Il ne fera pas les courses les plus dangereuses. Il est conscient qu'à 35 ans, il a une responsabilité : celle de rester en vie pour ses enfants..."