Romain Grosjean retrouve la Formule 1 : sa femme Marion exulte, envolée la détresse du passé

Romain Grosjean courait pour l'écurie Haas quand il a annoncé la fin de sa carrière. "On a tout essayé, on a attendu un maximum mais, pour la suite de ma vie, pour ma main gauche, on doit faire attention (...) C'est une décision difficile, je ne pensais pas terminer ma carrière en F1 comme ça, mais je pense que c'est pour le mieux", expliquait-il le 6 décembre dernier. Gravement blessé lors du Grand Prix du Bahreïn (le 29 novembre 2020), l'athlète avait déclaré forfait pour celui d'Abou Dhabi (le 13 décembre), qui devait être sa dernière course en Formule 1.

Malgré le drame et le traumatisme, Romain Grosjean a conservé sa passion pour le sport automobile. "Marion, elle sait que si je ne fais pas de course auto, je vais devenir insupportable", confiait-il à L'Équipe au mois de janvier. Romain s'est depuis engagé dans une autre compétition, le championnat américain IndyCars Series.