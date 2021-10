Romain Grosjean papa touchant : "Mes enfants m'ont sauvé la vie"

Romain Grosjean est un miraculé. Invité ce lundi 25 octobre dans C à Vous, le pilote automobile de 35 ans est venu présenter son livre, La mort en face (Editions City) écrit avec son épouse Marion Jollès-Grosjean, dans lequel il raconte son accident, survenu l'an dernier sur le circuit du grand prix de Bahreïn. Sur le plateau, ce papa de trois enfants a expliqué qu'il devait beaucoup à ses fils Sacha et Simon (8 et 6 ans) et à sa petite Camille, âgée de 3 ans. "Elle a été la meilleure des infirmières au monde", a-t-il confié, avant d'entrer plus dans les détails.

"Ce sont mes trois enfants qui m'ont sauvé. On a fait une vidéo-conférence pour les rassurer et quand mon fils Sacha m'a vu, il a dit 'ouf j'avais peur que papa ne soit plus jamais le même'. Et Simon lui a répondu 'de toute façon, papa est protégé parce qu'il a un bouclier d'amour, il ne peut rien lui arriver'", a raconté le père de famille, très touché par ses paroles attendrissantes.



Durant sa convalescence, Romain Grosjean, qui garde encore les stigmates de son accident sur ses mains, a pu compter sur l'aide précieuse de sa fille. "Ma petite dernière Camille venait m'aider à mettre la crème et refaire les pansements...", a-t-il dit, fier d'avoir passé des moments de complicités avec elle.