Romain et Marion Grosjean emménagent en Floride : photo drôle pour ce grand changement !

Nouveau départ pour une nouvelle vie pour la famille Grosjean ! Bien qu'ils vivent depuis près d'un an aux États-Unis, Romain et sa femme Marion Jollès viennent tout juste de prendre la décision de quitter leur belle maison dans la région de Genève pour s'installer de manière durable sous le soleil de la Floride. Si vous aviez dit ça au pilote de 35 ans il y a encore un an, il ne vous aurait sûrement pas cru. Fin novembre 2020 lors d'une de ses dernières courses en Formule 1, il a été victime d'un effroyable accident dont il est sorti quasiment indemne.

Véritable miraculé, Romain Grosjean affronte ses peurs et décide de continuer à pratiquer son sport, mais outre-Atlantique, en participant au Nascar, la compétition reine aux USA. Visiblement très heureux là-bas, il a emmené sa femme et ses trois enfants, ​​Sacha (né en juillet 2013), Simon (né en mai 2015) et Camille (née en décembre 2017) vivre du côté de Miami. Mais pour l'heure, le déménagement ne semble pas encore tout à fait terminé si l'on s'en réfère à la dernière photo postée par le pilote franco-suisse. Sur son compte Instagram où il est suivi par 1,7 million d'abonnés, il a mis en ligne un selfie qui en dit long sur l'état d'avancement...

Sur la photo on peut voir Romain Grosjean arborer un large sourire crispé alors qu'il se trouve au milieu d'une dizaine de cartons de déménagement pas encore ouverts. Le chantier s'annonce très long et le champion préfère s'en amuser en commentaire : "Tout va très bien", écrit-il ironiquement avec un emoji pleurant de rire. Une publication qui a bien plu aux fans de Romain puisqu'ils sont déjà plus de 86 000 à l'avoir likée.