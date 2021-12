Diaporama Romain et Marion Grosjean emménagent en Floride : photo drôle pour ce grand changement !

1 / 12 Romain et Marion Grosjean emménagent en Floride : photo drôle pour ce grand changement !

2 / 12 Exclusif - Romain Grosjean et sa femme Marion Jollès - Backstage de l'émission On Est En Direct (OEED) du samedi 20/11/2021, présentée par L.Salamé et L.Ruquier - © Jack Tribeca / Bestimage

3 / 12 Romain Grosjean.

4 / 12 Exclusif - Romain Grosjean et sa femme Marion Jollès - Backstage de l'émission On Est En Direct (OEED), présentée par L.Salamé et L.Ruquier - Paris - © Jack Tribeca / Bestimage

5 / 12 Romain Grosjean et sa femme Marion Jollès Grosjean - Gala de charité organisé par Romain Grosjean au profit de l'association "Enfance et Cancer" à l'hôtel InterContinental à Paris, le 9 septembre 2015.

6 / 12 Exclusif - Romain Grosjean et sa femme Marion Jollès - Backstage de l'émission On Est En Direct (OEED) du samedi 20/11/2021, présentée par L.Salamé et L.Ruquier - Paris 20/11/2021 - © Jack Tribeca / Bestimage

7 / 12 Exclusif - Romain Grosjean et sa femme Marion Jollès sur le plateau de l'émission On Est En Direct (OEED) du samedi 20/11/2021, présentée par L.Salamé et L.Ruquier - Paris 20/11/2021 - © Jack Tribeca / Bestimage

8 / 12 Romain Grosjean et sa femme Marion Jolles au festival international de l'automobile à Paris le 28 janvier 2020. © Gwendoline Le Goff / Panoramic / Bestimage

9 / 12 Romain Grosjean et sa femme Marion Jolles au festival international de l'automobile à Paris le 28 janvier 2020. © Gwendoline Le Goff / Panoramic / Bestimage

10 / 12 Romain Grosjean et sa femme Marion Jollès - 35ème cérémonie de remise des grands prix du Festival Automobile International à l'hôtel National des Invalides à Paris, le 28 janvier 2020. © Veeren/Bestimage

11 / 12 Marion Jollès - Gala de charité organisé par Romain Grosjean au profit de l'association "Enfance et Cancer" à l'hôtel InterContinental à Paris, le 9 septembre 2015.