Marion Jollès émue un an après l'accident de son mari : "Tout aurait pu basculer"

Le 29 novembre 2020, la vie de Romain Grosjean a pris un tournant inattendu. Alors qu'il dispute l'une de ses dernières courses en Formule 1 du côté de Bahreïn, le pilote de 35 ans est victime d'un accident d'une violence inouïe. Percutant de plein fouet le rail de face, sa monoplace est littéralement coupée en deux. Des secondes qui paraissent des heures avant de voir s'extirper le Français de son cockpit. Ce dernier s'en tire miraculeusement, avec certes quelques sévères brûlures à la main gauche, mais rien de très grave.

Un an jour pour jour après cet accident traumatisant, la compagne du pilote, Marion Jollès, a mis en ligne un long message sur son compte Instagram pour expliquer son ressenti en cette date d'anniversaire très particulière... "Il paraît qu'il a une seconde date de naissance... Le 29 novembre 2020. Faut-il aussi la célébrer ? Je préfère très nettement sa première !", débute-t-elle. Marié à Romain Grosjean depuis 2012 et mère de trois enfants, l'ancienne journaliste reste marquée par cet évènement qui aurait pu s'avérer tragique : "Impossible, quand même, de ne pas y penser ce matin. C'était il y a un an, et tout aurait pu basculer".

Elle partage plusieurs moments de vie

Pour accompagner cette belle déclaration, Marion Jollès a publié plusieurs moments de vie des derniers mois du couple, tous en lien avec cet accident qui aurait pu être fatal. Entre des photos de Romain Grosjean, le dessin de sa fille Sacha et les cadeaux reçus, l'ancienne journaliste a glissé une vidéo forte en émotion. "La vidéo, c'est moi qui l'ai prise, ou devrais-je dire, volée, dans le garage de son équipe, lorsqu'il y est retourné peu de temps après l'accident", indique-t-elle.

Pour clore son message, la belle brune de 39 ans revient sur cette histoire de date d'anniversaire : "Une seconde date de naissance? Comme une seconde chance... J'en ai bien conscience. Love you, Romain . Et plus encore".