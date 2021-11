Romain Grosjean papa pour la première fois : la "colère noire" de son patron de l'époque

C'est l'histoire d'un miraculé qui a failli tout perdre en quelques secondes. Quand il prend le départ du Grand Prix de Bahreïn en novembre 2020, Romain Grosjean savoure ses dernières courses en Formule 1 depuis qu'il sait qu'il n'aura pas de baquet pour l'an prochain. Après un accrochage, il percute violemment le mur et passe à quelques centimètres d'une mort certaine. Aujourd'hui totalement remis après une dernière intervention chirurgicale sur sa main meurtrie, le pilote de 35 ans sort un livre, La mort en face, où il raconte cet évènement marquant.

Il évoque également sa vie de famille, sa femme, l'ancienne journaliste Marion Jollès, avec qui il a eu trois enfants, Sacha (né en juillet 2013), Simon (né en mai 2015) et Camille (née en décembre 2017). Une vie de famille qui aurait bien pu être toute autre si Romain Grosjean avait écouté les conseils d'un de ses patrons, comme il l'a raconté pour Le Figaro. Le pilote désormais installé aux États-Unis se rappelle des propos de son supérieur après son mariage en 2012 : "Il faut que tu prouves à l'équipe que tu as la tête à 100 % dans ton boulot. Qu'il n'y a rien d'autre qui compte. Donc évite de te lancer dans la création d'une famille avec des gosses et tout le tralala hein !".

Des propos étonnants, mais surtout mal venus à l'époque puisque Marion est déjà enceinte de leur premier enfant. Romain Grosjean n'a d'autre choix que de l'annoncer à son équipe et, loin de partager son enthousiasme, son patron "entrera dans une colère noire". Mais visiblement cet avertissement et le coup de sang qui s'en est suivi n'ont pas ému plus que ça le sportif franco-suisse qui a eu deux autres enfants par la suite. Une anecdote étonnante, qui montre qu'il est parfois difficile de combiner une vie sportive professionnelle et une vie de famille accomplie.