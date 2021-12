Romain Grosjean et Marion Jollès tournent une page importante de leur vie de famille !

C'est l'heure des gros changements pour Romain Grosjean et les siens. L'ancien pilote de Formule 1, miraculé il y a tout juste un an, a décidé de déménager définitivement de sa confortable maison en Suisse pour s'installer aux Etats-Unis avec sa petite famille. Marié à la journaliste Marion Jollès depuis 2012, le sportif de 35 ans a bien failli ne jamais remonter dans une voiture et pourtant depuis plusieurs mois il s'est engagé en Nascar, le circuit américain. Rapidement devenu une vedette de la compétition, il a donc décidé de poursuivre l'aventure et de s'installer pour de bon en Amérique.

Et la destination à de quoi faire rêver comme il vient de l'annoncer sur son compte Instagram. Suivi par 1,7 millions d'abonnés, Romain Grosjean a mis en ligne un selfie de lui tout sourire, montrant bien qu'il est ravi de ce changement de vie. "Au revoir ma maison suisse. Nous avons été tellement chanceux de vivre cinq incroyables années près de Genève. C'est l'heure d'un nouveau chapitre à Miami", écrit-il en commentaire. Direction la Floride donc pour les parents de Sacha (né en juillet 2013), Simon (né en mai 2015) et Camille (née en décembre 2017).

Mais ce n'est pas tout puisque la famille compte un autre membre très important qui va évidemment faire le voyage avec eux. À quelques minutes du grand départ, Romain Grosjean a posté une nouvelle photo où on peut le voir dans les salons d'attente d'un aéroport avec une boîte transparente dans les mains, dans laquelle on peut apercevoir le chat de la famille. "Tous les membres de la famille voyagent aujourd'hui", écrit-il en commentaire. Et si Romain est heureux d'emmener son petit minou avec lui aux États-Unis, le chat n'a lui pas vraiment l'air ravi de se retrouver dans un si petit espace...