Rio Mavuba confondu... avec le mec de sa fille !

À côté d'une belle carrière de footballeur, Rio Mavuba a également réussi à mener en parallèle une vie de père avec réussite. Ancien joueur de l'équipe de France, l'ancien footballeur de 37 ans a laissé une très belle image dans le monde du sport. Très impliqué dans des associations caritatives, celui qui a évolué de nombreuses années à Bordeaux et à Lille a raccroché les crampons en 2018 après une dernière pige au Sparta Prague. Une fin de carrière qui lui a sûrement permis de passer plus de temps avec sa femme, Elodie, ancienne Miss, mais également avec ses enfants.

Marié depuis juin 2017 avec la belle blonde, Rio Mavuba est le père de trois enfants. Avec Elodie, il a eu Tiago et Aliyah, et d'une précédente relation est née la jeune Uma, née en 2006. Cette dernière est d'ailleurs très populaire sur les réseaux sociaux et plus précisément sur TikTok. Suivie par plus de 170 000 abonnés, la jeune fille aime bien poster des vidéos de sa vie et dernièrement elle a même intégré son père ! Sur une courte vidéo où on la voit en voiture avec l'ancien footballeur, elle fait part d'une information plutôt surprenante. "Quand en public je suis obligée d'appeler mon père papa sinon on croit que c'est mon frère/mec", écrit-elle.