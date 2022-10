Romain Grosjean envoie un petit tacle à sa femme Marion Jollès, "si heureuse" de bon matin

C'est la belle vie pour Romain Grosjean et Marion Jollès depuis qu'ils ont décidé de quitter l'Europe pour s'essayer au mode de vie à l'américaine. Pourtant, pendant de longues années le couple était installé en Suisse et plus précisément à Genève, où est né le pilote franco-suisse de 36 ans. Un endroit plutôt pratique pour lui du temps où il était pilote de Formule 1 et un cadre de vie agréable pour leurs trois enfants. Mais toutes les bonnes choses ont une fin et après une dernière année particulièrement traumatisante avec le terrible accident qu'il a subi, le sportif de 36 ans a décidé de tenter sa chance aux États-Unis.

Engagé en Indycar, la compétition automobile la plus populaire outre-Atlantique, Romain Grosjean s'est installé en Floride avec femme et enfants et les choses semblent parfaitement se passer. Avec Marion Jollès, ils peuvent profiter d'un nouvel environnement et les deux tourtereaux aiment bien s'offrir des petits moments à deux, comme ce fut le cas il y a quelques jours lors d'une petite balade en vélo. Le pilote et la journaliste de 40 ans ont décidé de faire un tour matinal dans les rues de Miami, où ils ont posé leurs valises après un déménagement pour le moins compliqué. Sur son compte Instagram, où il compte pas moins de 1,8 millions d'abonnés, le père de 3 enfants a envoyé un petit pique à sa chérie et elle n'a pas tardé à réagir.

Une balade matinale difficile pour Marion Jollès

Dans sa story, Romain Grosjean a partagé une photo de sa femme avec son casque sur la tête, des lunettes de soleil et un air pour le moins sévère. "Vu sa tête, Marion était super heureuse de faire du vélo ce matin", écrit-il sur le ton de la blague (les photos sont à retrouver dans le diaporama). Un petit tacle auquel a répondu Marion Jollès : "J'aurais ma revanche pour cette photo et pour la sortie à vélo", assure-t-elle. Une petite blague qui montre bien toute la complicité qui existe entre ces deux-là !

Très heureux dans leur nouvelle vie en Floride, Romain Grosjean et Marion Jollès profitent au maximum, sans oublier de se taquiner de temps en temps !