Marie Portolano enceinte : photo de son ventre arrondi, a-t-elle dévoilé un indice sur le sexe du bébé ?

Marie Portolano est actuellement enceinte de son deuxième enfant, fruit de son union avec Grégoire Ludig (Palmashow). Un bonheur qu'elle vit dans la plus grande discrétion puisque son mari et elle posent rarement ensemble et, encore moins depuis qu'elle est enceinte de leur enfant. Néanmoins, celle qui a quitté le Canal Football Club vient de faire une exception, dévoilant ainsi que son ventre s'était bien arrondi.

Lundi 18 juillet 2022, la présentatrice du Meilleur pâtissier (M6), à l'antenne actuellement avec la version professionnelle, a pris la pose en story de son compte Instagram. Comme on peut le voir, son ventre s'est bien arrondi et elle semble ne plus être très loin du terme. Comme le font souvent les femmes enceintes, elle a adopté la salopette, sous laquelle elle porte un tee-shirt. Canicule nationale oblige, elle prend la pose devant la fenêtre. Un selfie sur lequel elle a apposé un coeur violet. Serait-ce un indice sur le sexe du bébé ? Pas sûr...

C'est le quotidien Le Parisien qui avait annoncé la grossesse de la star du PAF au mois de mai, déclarant que les téléspectateurs ne pourront pas passer à côté du "ventre arrondi de la présentatrice". "Une grossesse visible sur laquelle elle ne souhaite pas s'étendre, préférant se concentrer sur le bilan d'une saison pas comme les autres", avaient-ils ensuite indiqué. Puis, c'est Cyril Lignac, lui-même devenu papa il y a peu, qui avait dévoilé le baby bump de l'animatrice pour la première et unique fois. Marine Portolano, elle, vient enfin d'en montrer plus.

Si elle est enceinte de son deuxième enfant, la jeune femme de 36 ans est déjà maman d'un petit garçon prénommé James, né d'une précédente relation. Elle se montre peu avec son fils qu'elle tient à préserver de sa notoriété mais Marie Portolano a néanmoins déjà confié quel type de maman elle est. "Je suis une maman assez cool mais très à cheval sur son éducation. Je suis fière quand on me dit qu'il est très bien élevé. C'est une clé importante que je lui offre pour son avenir", avait-elle déclaré à Télé Loisirs.