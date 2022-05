Marie Portolano enceinte de son deuxième enfant : Grégoire Ludig bientôt papa pour la première fois !

D'abord bien connue des aficionados du ballon rond dans le Canal Football Club de Canal +, Marie Portolano a montré qu'elle en connaît tout autant niveau pâtisserie. Alors qu'elle tourne la nouvelle édition du Meilleur Pâtissier de M6, la deuxième pour elle, l'animatrice de 36 ans est beaucoup plus sereine et attend en plus un heureux évènement. En effet, nos confrères du journal Le Parisien sont allés à sa rencontre pour la promotion, au sein du château de Neuville, à Gambais (Yvelines) et rapportent que la journaliste est enceinte de son deuxième enfant.

Quelques mots simplement pour évoquer cette deuxième grossesse sur laquelle Marie Portolano ne compte visiblement pas s'épancher. Mais les téléspectateurs ne pourront pas ne pas remarquer le "ventre arrondi de la présentatrice", fait savoir l'article. "Une grossesse visible sur laquelle elle ne souhaite pas s'étendre, préférant se concentrer sur le bilan d'une saison pas comme les autres", continuent nos confrères. C'est donc une heureuse nouvelle que Marie Portolano et son époux, Grégoire Ludig ont décidé de garder privée.

Une maman à cheval sur l'éducation

Si en 2017, sa relation avec l'une des moitiés du Palmashow et comédien a été officialisée, Marie Portolano et Grégoire Ludig se sont passés la bague au doigt, en juin 2019. Le couple reste néanmoins très discret. Et ce nouvel enfant aura déjà un grand frère puisque l'animatrice est déjà maman de James. Un petit garçon né d'une précédente relation. "Je suis une maman assez cool mais très à cheval sur son éducation. Je suis fière quand on me dit qu'il est très bien élevé. C'est une clé importante que je lui offre pour son avenir", a-t-elle fait savoir à propos de son rôle de mère à Télé-Loisirs.

Je suis beaucoup moins stressée

Quoi qu'il en soit cette deuxième grossesse semble réjouir Marie Portolano qui assure auprès du journal Le Parisien, être beaucoup plus sereine pour cette nouvelle édition du Meilleur Pâtissier. "Je suis beaucoup moins stressée. Je n'avais jamais fait d'émissions enregistrées auparavant. Là, je suis plus sereine. Julia Vignali m'avait prévenu : la première saison, tu découvres, la deuxième, tu confirmes et tu es dans tes chaussons. C'est exactement cela. Je suis un peu chez moi ici, désormais", avait-t-elle déclaré. Et cette saison en effet, elle n'est pas près de l'oublier.