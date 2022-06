Marie Portolano enceinte et radieuse : une première photo de son baby bump dévoilée

L'an dernier, Marie Portolano a quitté Canal+, où elle était notamment chroniqueuse dans le Canal Football Club, pour rejoindre M6. La chaîne lui a entre autres confié les rênes du Meilleur Pâtissier à la suite du départ de Julia Vignali. Et le tournage de la saison 11 s'est achevé le 23 juin. Pour l'occasion, Cyril Lignac a posté une photo en compagnie de son acolyte Mercotte et de la présentatrice de 36 ans. Les internautes ont ainsi pu voir le baby bump de cette dernière pour la première fois.

C'est Le Parisien qui a dévoilé l'information fin mai. Marie Portolano est actuellement enceinte de son deuxième enfant, fruit de son union avec Grégoire Ludig. Mais, souhaitant rester très discrète concernant sa vie privée, elle n'avait pas fait de commentaires sur cet heureux événement. Elle avait préféré parler de la nouvelle saison du Meilleur Pâtissier. Les internautes ont heureusement pu compter sur Cyril Lignac pour poster une photo en sa compagnie et celle de Mercotte. On peut y admirer l'ancienne employée de Canal+ souriante, vêtue d'une longue robe rose poudrée à motifs fleuris. Elle pose légèrement de profil, on peut ainsi voir pour la première fois son ventre déjà bien arrondi. A ses côtés, les deux jurés sont tout aussi joyeux. "Et voilà ! Encore une belle saison de gourmandise et de rigolade", peut-on lire en légende de la publication.