Cyril Lignac papa : cette ex avec laquelle il travaille depuis 15 ans, devenue comme sa "petite soeur"

Le 28 juin 2022, Cyril Lignac est devenu papa pour la première fois. Sa compagne Deborah, déjà maman de trois filles de précédentes relations, a donné naissance à un petit garçon qu'ils ont décidé de prénommer Léo, comme l'a révélé Voici. Avant de goûter aux joies de la paternité et de vivre le parfait amour avec sa compagne, le célèbre pâtissier a connu d'autres idylles, avec une célèbre ex de Gilles Lellouche, mais aussi avec une de ses collaboratrices, avec laquelle il travaille depuis plus de 15 ans. Aujourd'hui, ils sont comme frère et soeur.

C'est Vanity Fair qui faisait le portrait, en octobre 2020, de Laurence Mentil, bras droit discret de Cyril Lignac, qui travaille dans l'ombre. Les fidèles du Bar des Près l'ont vue plus d'une fois déjeuner du riz vinaigré avec du saumon cru et quelques lamelles d'avocat – un plat pas à la carte qui lui est réservé. On peut aussi croiser Laurence Mentil dans les autres établissements de Cyril Lignac. La Marseillaise "est à l'origine du succès du plus populaire des chefs français de ce début de siècle", écrivent nos confrères. Directrice générale, elle a rencontré le chef alors qu'elle travaillait à La Cantine du Faubourg, alors qu'il n'avait même pas 30 ans. Ils ont des amis en commun et il cherche quelqu'un pour l'aider.

On est un peu comme un grand frère et une petite soeur

Celle qui a joué les assistantes avant de devenir la femme de l'ombre de Cyril Lignac a aussi été sa compagne. Elle reste naturellement très évasive sur cette relation intime avec le pâtissier. Pendant combien de temps sont-ils restés ensemble ? "Un certain temps", répond-elle seulement. "On a continué beaucoup mieux en transformant l'essai. Aujourd'hui, on est un peu comme un grand frère et une petite soeur, parfois l'inverse. Mais on a refait nos vies et je ne souhaite pas m'étendre là-dessus par respect pour nos compagnons", fait savoir Laurence Mentil.