Cyril Lignac papa d'un petit garçon : sa compagne Déborah, déjà maman de trois enfants

Cyril Lignac nage en plein bonheur. À 44 ans, il est devenu papa pour la première fois d'un petit garçon. Une information révélée par Voici, dans son édition de ce vendredi 8 juillet 2022. C'est le 28 juin que le chef pâtissier a goûté pour la première fois aux joies de la paternité, sa compagne ayant donné naissance à leur premier fils ensemble. Un adorable bout d'chou que le couple a décidé de prénommer Léo, comme précisé par nos confrères. Mais qui est celle qui partage la vie du chef, et lui a donné son premier enfant ?

Déborah, elle, connaît déjà le bonheur d'être maman. En effet, la compagne de Cyril Lignac est déjà maman de trois enfants. Trois filles nées de précédentes relations, et qui doivent être des plus heureuses d'avoir accueilli un petit frère, depuis quelques jours. Et Déborah va pouvoir découvrir les joies d'une relation mère-fils. Cyril Lignac n'avait, de son côté, qu'une hâte, celle de devenir papa. L'as de la pâtisserie, que l'on retrouve aux commandes de L'Académie des gâteaux et dans le Meilleur pâtissier de M6, avait évoqué ce désir dans l'émission En aparté (Canal+) en janvier. Confiant alors que sa priorité pour 2022 ou 2023 était de "fonder une famille". C'est désormais chose faite.

Des vacances avec Léo à Saint-Tropez

C'est une nouvelle vie qu'entament Cyril Lignac et Déborah. Le chef d'entreprise et animateur va devoir freiner un peu ses activités pour profiter de son petit Léo, et de cette nouvelle vie de famille qu'il a tant attendue. Si dès le 4 juillet 2022 il a rejoint le tournage de l'une de ses émissions, les prochaines semaines seront clairement réservées aux siens. Le célèbre pâtissier va se rendre à Saint-Tropez pour passer des vacances à pouponner, avec Déborah et Léo.

Si la grossesse de la compagne de Cyril Lignac n'avait jamais été confirmée, les déclarations du chef au sujet de ce désir de paternité avait fait du bruit. Suivies de près par celles de sa camarade Marie Portolano qui, enceinte de son deuxième enfant, avait déclaré au sujet de ce dernier : "On a plein de points communs avec Cyril. On va vivre une année 2022 chargée !"