Cyril Lignac bientôt papa ? Les déclarations d'une animatrice interrogent

A partir du 23 juin prochain, Marie Portolano sera aux commandes du Meilleur Pâtissier : les professionnels sur M6. Christelle Brua, Pierre Hermé et Cyril Lignac auront la lourde tâche de juger les candidats en compétition. Pour l'occasion, un journaliste de Télé Câble Sat Hebdo a rencontré la présentatrice ainsi que Cyril Lignac. Et l'une des déclarations de l'épouse de Grégoire Ludig n'est pas passée inaperçue.

Le 31 janvier dernier, les téléspectateurs de Canal+ ont pu découvrir un numéro d'En Aparté avec le célèbre chef. L'occasion d'évoquer sa carrière bien remplie avec ses treize établissements et ses émissions télévisées. Il sera en outre le sujet d'un biopic baptisé Dragon. "La priorité de 2022 ou 2023, c'est d'ouvrir un nouveau restaurant, de fonder une famille, de fonder une école de cuisine ? Vous avez trois choix", lui avait notamment demandé Nathalie Levy. Et c'est pour la deuxième option que Cyril Lignac avait penchée.

Lors de son interview pour Télé Câble Sat Hebdo, il n'a donc as échappé à une question sur le sujet. On lui a demandé s'il serait un "papa gâteau". S'il s'est contenté de répondre par un sourire, Marie Portolano a fait une intrigante déclaration. "On a plein de points communs avec Cyril. On va vivre une année 2022 chargée !", a lancé la jeune femme qui est enceinte de son deuxième enfant. Doit-on comprendre que l'année 2022 sera aussi chargée en biberons et en couches ? Pour l'heure, impossible de le savoir avec certitude. Peut-être le charmant brun de 44 ans en dira-t-il plus sur le sujet à l'avenir.

Mais rien n'est moins sûr, car Cyril Lignac préfère parler de ses projets plutôt que de sa vie personnelle. S'il a admis en mai 2020 dans Tous en cuisine qu'il n'était pas un coeur à prendre, il n'en a pas dit plus sur l'élue de son coeur. Quand en septembre dernier, dans la même émission, Camille Cerf lui a demandé où était sa fiancée, l'ex-compagnon de Sophie Marceau n'avait donc pas caché sa gêne et avait bien vite changé de sujet.

L'intégralité de l'interview est à retrouver dans la magazine Télé Câble Sat Hebdo du 13 juin 2022.