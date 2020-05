Cyril Lignac en couple : "J'ai une fiancée !"

Les joies du direct !

Cyril Lignac s'est retrouvé face à un couple particulièrement en forme le mercredi 6 mai 2020, pour un nouveau numéro de son émission Tous en cuisine, diffusée tous les jours de la semaine sur M6. Le chef de 42 ans a accueilli, en duplex, un couple de retraités très dynamiques : Cathy et Bébert. Dès les présentations, les deux apprentis cuisiniers ont mis de l'ambiance depuis la cuisine de la maison située à Torreilles, dans les Pyrénées-Orientales. Au programme, de la bonne humeur, mais aussi la préparation d'un soufflé au chocolat, riz soufflé caramélisé.

En plein milieu de la recette, alors qu'elle était questionnée par Cyril Lignac sur l'avancée de la préparation dudit soufflé, Cathy n'est pas passée par quatre chemins pour en savoir plus sur la vie privée du chef. "Est-ce que tu as une fiancée ?", lui a-t-elle demandé très directement. La question n'a pas manqué de déconcerter Cyril Lignac, qui lui a répondu qu'il avait bien une fiancée et de faire rire son invité star de la soirée, Bruno Guillon. "Je savais pas que c'est Le Bachelor", a lancé l'animateur depuis la cuisine de sa maison de Meulan (Yvelines).

"J'ai quelqu'un à te présenter si tu veux", a renchéri Cathy, bien décidée à le caser avec l'une de ses connaissances. Face à l'insistance de la candidate, Cyril Lignac lui a répété qu'il n'était plus un coeur à prendre : "C'est sympa Cathy, mais j'ai déjà une fiancée." Hilare face au naturel de sa candidate, le chef a ensuite ajouté : "Cathy, on est là pour faire un soufflé au chocolat, t'es pas là pour me marier !"

Si Cathy espérait en savoir plus sur la vie privée de Cyril Lignac, c'est loupé ! Le chef reste toujours très discret.