Cyril Lignac (Tous en cuisine) : La recette pour participer à l'émission

C'est un succès que personne n'avait vu venir ! Depuis le début du confinement, Cyril Lignac se mobilise avec l'aide de M6 pour apporter un peu de bonheur aux Français. Chaque soir en direct, il cuisine depuis chez lui, proposant des recettes gourmandes et accessibles à tous dans son émission Tous en cuisine. Plus de 2 millions de personnes se rassemblent devant leur écran pour mettre la main à la pâte avec lui, que ce soit en famille, en colocation ou même seules. Cette réactivité a permis au célèbre chef de 41 ans de se hisser au top du classement des animateurs préférés des téléspectateurs.

Mais ce succès ne repose pas simplement sur sa sympathie contagieuse. Un dispositif exceptionnel a été mis en place en un temps record pour pouvoir assurer ce contenu inédit à l'antenne. En outre, la chaîne a imposé un formulaire en ligne pour donner leur chance aux plus intéressés d'apparaître à l'écran. Ils sont déjà plus d'une centaine à avoir participé à Tous en cuisine, et la liste d'attente se fait de plus en plus longue.

Plus de 15 000 candidatures enregistrées

Ainsi, comme le rapporte TV Magazine, il est indispensable de renseigner dans un premier temps son prénom, son nom, son âge, son numéro de téléphone, son adresse mail, sa ville et son département de résidence. Dans une idée de parité et de diversité, il est également nécessaire d'indiquer son intention de participer en couple, entre frères et soeurs, colocataires ou seuls. "Un jour, nous invitons une mère et sa fille, le lendemain des soeurs et le surlendemain un couple", explique le producteur Matthieu Jean-Toscani. Les potentiels participants sont aussi amenés à évoquer leurs passions, leur niveau en cuisine ainsi qu'une anecdote survenue devant les fourneaux afin que leurs réponses fassent "l'objet de discussions avec Cyril Lignac ou Jérôme Anthony". Une offre suffisamment alléchante pour que plus de 15 183 candidatures aient été reçues depuis le 21 mars dernier.

En ce qui concerne la technique, les candidats doivent pouvoir disposer d'un compte Skype, qui est directement connecté à une régie télé, et surtout, d'une bonne connexion internet. "Il faut absolument éviter une coupure en plein direct", souligne Matthieu Jean-Toscani. C'est pourquoi, avant le lancement de l'émission, "trois tests sont réalisés entre les apprentis cuisiniers et la production". Par ailleurs, des candidats déjà passés à l'antenne ont révélé avoir vu leurs courses remboursées par les équipes de M6. Et même lorsqu'on ne cherche pas à suivre le cours de cuisine en direct à la télé, Cyril Lignac et Jérôme Anthony peuvent débarquer dans vos cuisines. En effet, le duo déjanté entreprend de faire des visites surprises au cours de l'émission à une personne qu'un proche a inscrite en secret. Là encore, une inscription est nécessaire au préalable auprès de l'adresse mail tousencuisinesurM6@gmail.com.

En plus des anonymes, Cyril Lignac convie également chaque jour une personnalité publique à se joindre à lui. Sylvie Tellier, Laetitia Milot, JoeyStarr, Baptiste Giabiconi... Ils sont nombreux à s'être prêtés au jeu pour le plus grand plaisir des adeptes du programme !