Cyril Lignac (Tous en cuisine) : Les contraintes techniques qu'il doit suivre

Après le succès du premier numéro de Tous en cuisine, en direct avec Cyril Lignac, M6 a pris la décision de diffuser l'émission quotidiennement. Du lundi au vendredi, Cyril Lignac concocte donc des plats simples à réaliser chez soi, en direct de sa cuisine. Des personnalités ainsi que des anonymes sont appelés en visio pour participer. Interrogé par Télé Loisirs, le producteur Matthieu Jean-Toscani a dévoilé les coulisses pas toujours faciles de l'émission.

Ce sont pas moins de vingt personnes qui travaillent pour que Tous en cuisine, en direct avec Cyril Lignac fonctionne sans accroc. Des caméras automatiques ont été installées chez l'ancien juré de Top Chef pour que le public puisse découvrir ses recettes croquantes et gourmandes. Il est tout de même accompagné d'un cadreur, le seul à mettre les pieds chez lui, confinement oblige. "Nous avions des contraintes techniques, il était hors de question de faire courir des câbles par la cage d'escalier ou même d'installer un car régie dans la rue, alors tout repose sur la connexion fibre de Cyril Lignac", a expliqué le producteur. Si on savait que le chef de 42 ans faisait un test le matin dans les conditions du direct, on ignorait qu'il en était de même pour les autres participants. Mais eux s'entraînent aux alentours de 15h. Tous doivent avoir l'application Skype pour pouvoir participer et doivent disposer d'une bonne connexion internet. Malgré tout, des imprévus peuvent survenir. "Vers 18h, il y a tellement de gens en ligne que la connexion se dégrade. Il nous arrive de la perdre, mais ce sont les aléas du direct", admet le producteur auprès de nos confrères.

Dans les colonnes de Télé 7 Jours, Cyril Lignac a quant à lui dévoilé ce que devenaient les plats concoctés dans Tous en cuisine. "Je les consomme et les partage avec mon cadreur Jérôme, qui est présent avec moi. Il m'arrive aussi de donner des choses à mes voisins, comme une tarte aux fraises, un clafoutis...", a-t-il indiqué. On vous laisse, il est temps pour nous de déménager dans son immeuble !