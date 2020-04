Cyril Lignac (Tous en cuisine) : Ce que les téléspectateurs ne voient pas

C'est le 21 mars 2020 que le public a pu découvrir la première émission de Tous en cuisine, en direct avec Cyril Lignac, sur M6. Afin de divertir les téléspectateurs, le chef de 42 ans a accepté d'être filmé en direct de chez lui, en train de cuisiner des plats faciles à reproduire. Des personnalités ou des anonymes sont également filmés en visio, en train de reproduire les faits et gestes de l'ancien juré de Top Chef. Face au succès de l'émission, la chaîne a pris la décision de la diffuser en quotidienne. Auprès de Télé Loisirs, la production a dévoilé les coulisses.

Chaque jour, Cyril Lignac réalise un plat et un dessert. Il faut donc faire des courses afin de concocter ces bons petits plats. Mais ce n'est pas l'acolyte de Mercotte dans Le Meilleur Pâtissier qui s'en charge. Un régisseur cuisine s'occupe en effet de faire des emplettes afin que le chef dispose de tout ce dont il a besoin. Les people qui participent au programme sont également livrés. Confinement oblige, la personne chargée des courses ne sort que deux à trois fois par semaine comme l'a confié le producteur. La liste est donc faite quelques jours avant la diffusion afin de donner en amont tous les ingrédients aux familles qui cuisinent."On applique les mêmes recommandations que pour la population, on se déplace le moins souvent possible. Mais il nous faut quand même des produits frais", a précisé la production. Les mesures d'hygiène sont aussi respectées. Les courses sont nettoyées et les emballages immédiatement jetés.

De son côté, Cyril Lignac a besoin de deux fois plus d'aliments. Afin d'être au point à 18h45, il réalise chaque jour un test dans les conditions du direct à 11h. Fort heureusement, aucun couac n'est à déplorer depuis le début de la programmation. Il est simplement accompagné d'un cameraman, prénommé Jérôme.