Cyril Lignac papa  en 2022 ? Questionné sur le sujet, il répond cash

Invité dans l'émission En Aparté, diffusé lundi 31 janvier sur Canal+, l'animateur et cuisinier Cyril Lignac a évoqué ses projets dans la cuisine, ses passions -notamment celle du sport- et son désir de paternité face à la journaliste Nathalie Levy.

Les fans de Cyril Lignac savent que le chef cuisinier est un hyperactif : tantôt à la télévision pour animer Tous en cuisine, ou Le meilleur pâtissier, tantôt à l'écriture pour publier son livre de recette, ce personnage entier et passionné ("quand j'ai une passion, ça devient une obsession") s'est livré à quelques confessions sur ses projets et son autre grande passion : le sport...

En effet, l'animateur vit pleinement sa passion pour l'équitation loin des caméras. "L'équitation, le polo, ça me plaît parce que c'est une échappatoire, confie le Rodézien de naissance avant d'ajouter, Et c'est le seul moment où je ne pense à rien, le seul moment où je suis bien en faisant du sport. Parce que j'aime le sport, mais quand je cours, je ne vide pas ma tête. Quand je suis à cheval, j'oublie tout. C'est le seul moment où j'oublie tout. Si je suis dans le canapé et que je regarde un film, ou que je fais autre chose, je peux toujours avoir dans un coin de ma tête quelque chose qui arrive. Mon cerveau est toujours en ébullition..."

Un cerveau en marche qui le pousse à entreprendre toujours plus. Le restaurateur aux multiples établissements parisiens et actuellement fiancé, envisagerait de devenir papa pour bientôt. En effet, lorsque la journaliste le questionne, "la priorité de 2022 ou 2023, c'est d'ouvrir un nouveau restaurant, de fonder une famille, de fonder une école de cuisine ? Vous avez trois choix", le propriétaire du restaurant Le Chardenoux répond sans hésitation "je dirais fonder une famille."

Cyril Lignac devrait également être à l'affiche d'un film : un biopic sur sa vie de chef cuisinier. Il avait été filmé pendant 2 ans par le réalisateur Hervé Martin-Delpierre.