Le Meilleur Pâtissier : Cyril Lignac battu par un candidat !

Ce jeudi 9 décembre 2021, M6 diffusait la suite de la compétition du Meilleur Pâtissier. Et lors de cette dixième saison, les surprises s'enchaînent depuis le début, même pour Cyril Lignac ! Le célèbre chef et juge de l'émission a décidé de se frotter aux candidats encore en lice, à savoir Alexandre, Aya, Jérôme, Maud, Mohamed et Paul-Henri.

C'est donc derrière un plan de travail qu'il a pris place et a suivi comme les autres les instructions de Mercotte lors de cette semaine placée sur le thème du Sud-Ouest, la région de Cyril Lignac justement. Ils devaient réaliser des cannelés servis dans un béret basque et Mercotte devait ensuite goûter, seule, tous les gâteaux et les classer du moins bon au meilleur. Contre toute attente, Cyril Lignac n'est pas ressorti gagnant de cette épreuve. En effet, il s'est fait battre par un candidat, à savoir Mohamed !

Sans le savoir, Mercotte lui a attribué la victoire pour son plus grand bonheur. "Je l'ai fait. J'ai battu le boss, j'ai battu le maitre des maitres. Je me suis mis à la pâtisserie il y a moins de deux ans et là je bats Cyril Lignac. Je suis au sommet", s'est réjouit le gestionnaire administratif de 34 ans. Car en effet, Mohamed se plaît à concocter de gourmands desserts depuis peu et la pandémie a eu un rôle sur sa progression. "Depuis le premier confinement, j'ai commencé à faire des gâteaux tous les jours. Je me suis découvert une passion et un talent", a-t-il confié lors d'une interview pour Ouest France. Après quoi, il a décidé de s'inscrire au Meilleur Pâtissier et à raison puisqu'il épate un peu plus chaque semaine !

Après avoir battu Cyril Lignac, Mohamed s'est automatiquement qualifié pour la suite de l'aventure. De son côté, Cyril Lignac a repris son rôle de juge pour le reste de l'épisode, ne manquant toutefois pas de féliciter son concurrent. À l'issue de la deuxième épreuve, c'est malheureusement Paul-Henri qui s'est fait éliminer.