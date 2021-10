Le Meilleur Pâtissier 2021 : Un candidat fait l'unanimité, déjà six éliminations et un gâteau slip

C'est parti ! Ce jeudi 7 octobre 2021, la dixième saison du Meilleur Pâtissier a débuté sur M6. Il s'agit d'une saison anniversaire avec des nouveautés et qui promet des surprises. Pour commencer, après le départ de Julia Vignali, c'est Marie Portolano anime l'émission. Elle a accueilli les vingt candidats qui devaient rivaliser de technique et de créativité. Et surtout, qui devaient impressionner le jury toujours composé de Cyril Lignac et Mercotte. Les premières épreuves ont donné le ton de la saison avec de nombreuses élimination. En effet, sur les vingt pâtissiers amateurs, seuls quatorze ont été qualifiés pour la suite de l'aventure. Cyril Lignac et Mercotte les ont départagés en deux épreuves.

LA TARTE D'IDENTITÉ

Pour la première épreuve, les candidats ont dû réaliser un dessert aussi classique que technique : la tarte. Elle devait être leur carte d'identité. L'occasion d'apprendre à les connaître.

La tarte à l'avocat d'Aya a été saluée par le jury, Quentin quant à lui qui a voulu faire un clin d'oeil à son métier d'ingénieur travaux en proposant une tarte en construction. Il en a un peu trop fait et n'a pas tellement convaincu. Des encouragements ont été donnés à Guillaume, Ramy ou encore Léa et Mohammed. Anne-Loup a eu le droit à de beaux compliments avec sa tarte en forme de A, vraisemblablement très bien maîtrisée. Paul-Henri, le gestionnaire financier, s'est un peu noyé en proposant une tarte en forme de bouée dont le visuel n'était pas franchement réussi et au goût déséquilibré selon les chefs. Jérémy a en revanche mis les frissons à Cyril Lignac avec sa tarte praliné sésame noir. "Ça, je le mets dans ma vitrine et je le vends", lui a-t-il adressé. La dégustation s'est terminée avec Maud, la benjamine de la compétition âgée de seulement 16 ans. Malgré les nombreuses préparations dans lesquelles elle s'est lancée, elle a réussi à bluffer les jurés.

Cyril et Mercotte ont chacun délibéré de leur côté pour désigner trois coup de coeur. Six candidats au maximum pouvaient alors espérer être sélectionnés pour la suite. Mais, il n'y en a eu que cinq. Car, l'un d'entre eux a fait l'unanimité. C'est Jérémy. Les deux autres qualifiés par Mercotte sont Aya et Maud. Cyril Lignac a de sont côté sélectionné Marion et Jérôme. Il reste donc encore neuf places.

Les premiers qualifiés pour la semaine suivante sont Jérémy, Aya, Maud, Marion et Jérôme.

L'ÉPREUVE CRÉATIVE

Pour cette deuxième épreuve, ils étaient quinze à espérer décrocher leur place pour la suite de la compétition. Le but était de représenter l'objet de son choix sous la forme d'un gâteau.

Alexandre, le belge de la saison, a décidé de concocter une chope de bière, en hommage à son pays. A l'intérieur se trouvait une gelée à la framboise. L'ex-députée écologiste Véronique a de son côté tenté de reproduire un cadre avec la photo de ses petits-enfants, un gâteau au chocolat et à l'orange. Meryl et Anne-Loup ont pensé à incorporer leur âme d'enfant en s'inspirant de leur doudou respectif. Ramy, elle, qui est toujours on fleek, a tenté sa chance avec un gâteau représentant sa trousse de maquillage, avec comme base de la pâte à sucre. Le chauffeur routier, Nicolas, a quant à lui pensé au côté pratique en imaginant un gâteau slip, parce qu'un slip de rechange est toujours utile comme il le souligne. Aurélie est agricultrice et éleveuse de vaches laitières, c'est donc tout naturellement qu'elle a représenté l'une de ses vaches. Paul-Henri a réalisé un rubik's cube, son objet fétiche lorsqu'il voyage, saveur mojito. Gwendoline (ex-Miss Philippines 2011) a misé sur le visuel de son gâteau et avec sa meringue, elle a souhaité refaire la tête de sa chienne Zoé. Quentin a voulu se démarquer avec une saveur étonnante dans son gâteau : le parmesan. Un ingrédient qui a été glissé dans la couverture en chocolat de son livre de pâtisserie favoris. Guillaume a réalisé un entremet en forme de montre avec son bracelet en pâte à sucre. Chocolat au lait et mousse à la vanille ont été emprisonnés à l'intérieur.

Après dégustation, les neuf candidats sélectionnés qui vont donc se rendre en deuxième semaine de compétition sont : Guillaume, Nicolas, Aurélie, Anne-Loup, Paul-Henri, Margaux, Alexandre, Mohamed et Méryl.

Ainsi, ce sont Gwendoline, Ramy, François, Léa, Quentin, et Véronique qui ont été éliminés.