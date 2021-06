Le Meilleur Pâtissier : Une femme politique au casting !

Après la victoire contestée d'Elodie lors de la neuvième saison en 2020 puis celle du duo formé par Henri et Alexis en 2021 dans la version spéciale professionnels, Le Meilleur Pâtissier est en plein tournage de la prochaine édition. Et d'après la rédaction de Puremédias, une star est attendue au casting.

Parmi les candidats au casting, les téléspectateurs pourront compter une personnalité du monde politique. Comme le révèlent nos confrères, Véronique Massonneau, ex-députée écologiste qui a siégé à l'Assemblée nationale entre 2012 et 2017, participe à la dixième saison du Meilleur Pâtissier. À 61 ans, elle a également fait partie de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité entre les femmes et les hommes.

En 2013, Véronique Massonneau a été projetée sur le devant de la scène lorsque Philippe Le Ray, un élu UMP, avait gloussé comme une poule alors qu'elle prenait la parole. Une affaire renommée le "poulegate" par la femme politique elle-même. Désormais, plus question de politique mais de pâtisserie sur M6 !

Le reste du casting reste pour l'heure un mystère, mais un autre grand changement est attendu. Pour rappel, Julia Vignali a quitté la présentation du Meilleur Pâtissier en mars dernier. "J'ai décidé d'arrêter l'animation du Meilleur pâtissier et mon contrat avec M6 pour voler de mes propres ailes vers de nouveaux projets qui me tiennent à coeur", avait confié l'amoureuse de Kad Merad, toujours à nos confrères de Puremédias.

La prochaine saison du concours de pâtisserie est en plein tournage au château de Groussay dans les Yvelines, en région parisienne, avec la remplaçante de Julie Vignali, qui n'est autre que Marie Portolano. D'ailleurs, l'ex-journaliste sportive a reçu la validation de Mercotte, jurée au côté de Cyril Lignac dans l'émission. "Examen de passage réussi pour @marie.portolano elle obtient la mention très bien et est acceptée avec les félicitations du jury dans la grande famille de @lmp_m6", a écrit la spécialiste de la pâtisserie en légende d'une photo sur le tournage.