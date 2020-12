Le Meilleur Pâtissier : Élodie sacrée gagnante sous fond de copiage, polémique sur les réseaux

Clap de fin pour la saison 9 du Meilleur Pâtissier. Mercredi 30 décembre 202, Cyril Lignac et Mercotte (présente en visioconférence) ont jugé pour la dernière fois les desserts des candidats. Le duo a eu le droit cette année à une finale 100% féminine puisque ce sont Élodie, Margaux et Bouchra qui se sont affrontées toute la soirée. Cette dernière fut la première éliminée lors de l'épreuve qui consistait à reproduire à l'identique le gâteau au chocolat agrémenté de framboises présent depuis 2012 dans le générique de l'émission. Et à l'issue de l'ultime épreuve, c'est Élodie qui a été sacrée grande gagnante.

Gérante de pizzéria en Alsace, elle n'aurait alors jamais parié sur un tel tour de force. "Dire que je suis heureuse, ce n'est pas assez ! Je suis plus que ça", a-t-elle confié auprès de Télé-Loisirs. Son audace a réussi à impressionné Cyril Lignac et Mercotte, elle qui a tout de même proposé des bourgeons de sapin dans son gâteau en finale. "Tout ce que j'ai créé dans l'émission, je ne l'avais jamais essayé auparavant. Tout est sorti de ma tête. J'imaginais le goût que ça aurait, et je le faisais...", a-t-elle expliqué.

Originale dans ses idées, Élodie n'aurait cependant pas manqué de s'inspirer de Margaux d'après les internautes. En effet, elle et Bouchra sont accusées d'avoir tout bonnement copié leur concurrente. D'un côté, Élodie a réalisé une compotée de framboise après avoir vu faire la benjamine de la saison et de l'autre, Bouchra l'a imité lorsqu'elle a voulu reproduire la recette du gâteau qui figure originellement sur sa présentation. Ainsi, pour de nombreux internautes, c'est Margaux qui méritait la victoire. "Élodie se retourne, voit Margaux mettre une compotée de framboise dans les framboise & 5 secondes plus tard elle fait la même chose", "Margaux n'a peut être pas gagné le trophée mais elle au moins elle ne copie pas sur les autres n'est ce pas Élodie", "T'es en finale et tu copies une autre concurrente c'est moche", se sont-ils agacés. "Margaux, c'est une personne avec beaucoup de talent, qui a été une grande", a d'ailleurs reconnu Élodie pour Télé-Loisirs.

Quoi qu'il en soit, c'est bien elle qui a obtenu l'opportunité de travailler sur son livre de cuisine. Contactée par Le Parisien, elle a assuré qu'il devrait paraître "d'ici quelques jours". Lors de ce même entretien, Élodie a laissé entendre qu'il ne serait pas impossible en outre de la revoir sur le petit écran. "Je me suis surprise à apprécier cet univers plus que je l'aurais imaginé donc je ne serai pas contre. J'ai toujours rêvé de faire Koh-Lanta. Je suis une aventurière dans l'âme donc je serais capable d'envoyer ma candidature", a-t-elle lâché.