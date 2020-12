Le Meilleur Pâtissier - Mercotte "contrariée et frustrée" par une décision de la production

Ce mercredi 9 décembre, M6 diffuse les quarts de finale du Meilleur Pâtissier. Un tournage spécial pour les candidats encore en compétition et pour cause, il a été interrompu après qu'un cas de Covid-19 a été détecté dans l'équipe de l'émission. Et cela a eu des conséquences pour Mercotte.

En août dernier, la production a été contrainte de stopper le tournage du Meilleur Pâtissier car une personne a contracté le coronavirus (une dizaine de cas ont ensuite été déclarés). Tout le monde a donc dû être testé avant d'être placé en isolement. Ce n'est qu'en septembre dernier que le tournage a repris au château de Groussay, à Montfort-l'Amaury. Et il s'est fait sans la jurée Mercotte.

La production a en effet préféré qu'elle continue la saison de chez elle, en Savoie, afin de ne pas mettre sa santé en danger. Une décision qui n'a pas vraiment plu à la principale intéressée au départ. "Ils n'ont pas voulu que je revienne sur le tournage, vu mon âge avancé. Je suis une personne à risque, même si j'ai la pêche", a tout d'abord confié la blogueuse culinaire de 73 ans sur les ondes d'Europe 1, dans Culture Médias, le 9 décembre. Elle a tout de même pu participer à l'émission en suivant les épreuves à distance. Les candidats, son acolyte Cyril Lignac et la présentatrice Julia Vignali la voyaient quant à eux sur un écran géant.

"Au début j'étais un peu contrariée, ce qui est normal. J'étais frustrée parce que c'est une super ambiance, c'est une vraie famille. Et c'est un tournage qui est tellement agréable que rester chez moi, ce n'était pas terrible", a poursuivi Mercotte. Mais son naturel optimiste a repris le dessus et elle s'est amusée avec la petite équipe qui était avec elle. C'était un peu comme des vacances en somme.

Pour pallier à son absence, la production a proposé à Julia Vignali de goûter les desserts au côté de Cyril Lignac. "D'habitude, j'ai juste une petite cuillère, et je pioche, confie-t-elle. Mais là, j'avais ma propre assiette. Je me suis lâchée, d'autant que Mercotte est, d'habitude, mon garde-fou...", confiait la compagne de Kad Merad à Télé 7 Jours en août.