Meilleur Pâtissier : Mercotte écartée, l'identité de la nouvelle goûteuse révélée

Ce mercredi 30 septembre 2020, Le Meilleur Pâtissier fait son grand retour pour une neuvième saison sur M6 avec Julia Vignali aux commandes, Cyril Lignac en plateau... et Mercotte, de chez elle ! Mais comment la jurée de 78 ans pourra-t-elle juger à distance les réalisations des candidats ? Auprès de nos confrères de Télé 7 Jours, l'animatrice et amoureuse du comédien Kad Merad s'explique.

"Comme des cas de Covid ont été décelés dans nos équipes, la production a décidé, pour ne pas prendre de risques, que Mercotte ne serait pas en plateau", rappelle Julia Vignali. Mercotte sera alors à l'antenne depuis son domicile ! "On l'a 'dématérialisée', depuis sa Savoie natale, poursuit l'animatrice. La façon dont elle sera présentée est chouette : on la verra chez elle, dans son salon, et on découvrira son univers."

Julia Vignali, nouvelle goûteuse en l'absence de Mercotte

Entourée de caméras et techniciens, Mercotte restera la même. Cependant, impossible pour elle cette année de goûter les gâteaux des participants. "On a dû lui raconter les visuels, les goûts... Finalement, elle s'est mise à la place du téléspectateur", confie Julia Vignali. D'ailleurs, en l'absence de Mercotte, cette dernière a dû jouer les goûteuses au côté de Cyril Lignac. "D'habitude, j'ai juste une petite cuillère, et je pioche, confie-t-elle. Mais là, j'avais ma propre assiette. Je me suis lâchée, d'autant que Mercotte est, d'habitude, mon garde-fou..." Mercotte devra donc se fier aux commentaires de Cyril Lignac et de Julia Vignali.

En bref, ce tournage, "ce n'était pas de la tarte", lance l'animatrice fière de sa "métaphore pâtissière". Et en effet, tourner cette neuvième saison du Meilleur Pâtissier n'a pas été simple. Tout a été interrompu par le confinement en mars dernier. Puis, alors que les équipes se retrouvaient dans la bonne humeur, des cas de coronavirus étaient décelés ! Rappelons d'ailleurs que Julia Vignali avait contracté le virus avant le tournage. Pas moins de 16 membres du staff étaient touchés par le Covid-19. Ce n'est finalement que le 10 septembre dernier que le tournage a pu être bouclé.

L'interview de Julia Vignali est à retrouver en intégralité dans le magazine Télé 7 Jours, en kiosques depuis le 21 septembre 2020.