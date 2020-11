Kad Merad et Julia Vignali : Le couple pudique et digne pour un dernier adieu

L'émotion était palpable devant la basilique Sainte-Clotilde. Le 12 novembre 2020, de nombreuses personnalités du cinéma français se sont retrouvées dans le 7e arrondissement de Paris pour les obsèques du producteur Cyril Colbeau-Justin, décédé il y a quelques jours des suites d'un cancer, à l'âge de 50 ans. Après avoir collaboré avec le défunt sur plusieurs films, Kad Merad était présent pour un dernier adieu, épaulé par sa compagne Julia Vignali.

Mais qui a tué Pamela Rose ?, Marseille, RTT, Ce soir je dors chez toi, Mais qui a re-tué Pamela Rose ?... Autant de films populaires sur lesquels Kad Merad et Cyril Colbeau-Justin ont uni leurs talents au fil des ans. Le producteur était une personnalité particulièrement appréciée parmi ses pairs, en témoigne le défilé d'acteurs venus lui rendre un dernier hommage jeudi : sa bonne copine Florence Foresti, Gad Elmaleh, Benoît Magimel, Richard Anconina, Franck Dubosc, Michaël Youn, Dominique Farrugia, Vincent Lindon, Patrick Timsit, Manu Payet, Jean-Paul Rouve...

L'apparition de Kad Merad et Julia Vignali est d'autant plus remarquée sur les sorties du couple sont rares. Depuis leur début de leur romance, entamée il y a maintenant six ans, l'acteur et l'animatrice d'M6 évitent non seulement de s'afficher ensemble, mais ils limitent également les confidences sur leur vie amoureuse. A peine sait-on qu'ils se sont rencontrés sur le plateau de l'émission C à vous en 2014 : "La première fois que je l'ai approchée physiquement, c'est là", expliquait Kad Merad sur RTL en février 2019. "Je ne dirai pas après comment ça s'est passé. Julia Vignali que j'avais aperçue, et....ben bon bref, commencez pas à m'emmerder (...). Et puis nous, on ne met pas forcément en avant cette histoire. On a une vie de famille, des enfants. Et j'ai pas envie de raconter tout."

La présentatrice du Meilleur pâtissier et le comédien forment une famille recomposée avec Luigi (13 ans), le fils de Julia Vignali, né d'une précédente relation avec un scénariste, et Kalil (16 ans), que Kad Merad partage avec son ex-femme Emmanuelle Cosso-Merad. "C'est un sacré truc d'être père ! J'ai deux enfants par la force des choses ! Et je trouve ça super !", confiait l'acteur à Télé Star en juin 2018. Quelques mois plus tard, Julia Vignali coupait court à tout projet de bébé dans les pages de Gala : "Non, ma famille ne va pas s'agrandir. A nous deux, nous avons bientôt 100 ans. Nous sommes un vieux couple, mais nous avons la chance d'être un jeune couple dans nos têtes. Alors on va profiter de cette nouvelle jeunesse que l'amour nous apporte, mais ça ne va pas aboutir sur une nouvelle naissance."