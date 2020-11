Florence Foresti, Gad Elmaleh... Vive émotion aux obsèques de Cyril Colbeau-Justin

Il était un grand producteur

Très affecté par la perte de son ami, Dominique Farrugia lui a lui aussi fait ses adieux. "Même si je savais qu'il devait partir, je suis dévasté. C'était mon ami. Il était un grand producteur. Cyril Colbeau Justin. Je t'embrasse là où tu es", l'ancien Nul a-t-il confié sur Instagram il y a quelques jours.

Cyril Colbeau-Justin s'était illustré à la tête des sociétés KL Production et LGM Cinéma. Très apprécié dans le cinéma français, le producteur avait remporté un César en 2014 pour le film Les Garçons et Guillaume, à table !. Il avait également co-produit d'autres films populaires tels que Mais qui a tué Pamela Rose ? (2003), 36 quai des Orfèvres (2004), Disco (2008), Hollywoo... avec Florence Foresti (2011), Cloclo (2012), Boule et Bill (2013) ou encore Valley of Love (2015) et la comédie Inséparables avec Ahmed Sylla et Alban Ivanov (2019).