Margaux (Le Meilleur Pâtissier) - La pâtisserie, un hasard : le rôle déterminant de sa mère

L'heure de la grande finale a sonné ! Ce mardi 22 décembre 2020, M6 diffuse la première partie de cette dernière ligne droite qui oppose Elodie, Reine, Bouchra et Margaux. C'est sur le thème du cinéma que les candidates s'affronteront. A cette occasion, la jeune femme de 19 ans venue d'Aix-en-Provence a accordé une interview au Parisien. Après être revenue sur les critiques dont elle a fait l'objet, elle a fait une confidence amusante.

Chaque semaine, Margaux excelle dans Le Meilleur Pâtissier 2020. L'étudiante en prépa commerce séduit les membres du jury Cyril Lignac et Mercotte avec ses préparations et s'est donc hissée jusqu'en finale grâce à son talent. On pourrait croire qu'elle baigne dans la pâtisserie depuis toute petite et pourtant, la jeune femme a confié au Parisien qu'elle avait commencé par hasard.

Son père travaille dans l'informatique et sa mère dans l'environnement : rien à voir donc avec le monde de la pâtisserie. Plus drôle encore, sa maman "déteste le sucré". "Un jour, elle m'a demandé de m'occuper du dessert", s'est souvenue Margaux. A l'époque, elle était âgée de 16 ans. Et tout de suite, elle s'est prise d'amour pour les gâteaux. Afin de progresser, elle s'est aidée des réseaux sociaux et des avis de ses proches, jusqu'au jour où elle a tenté un premier concours pour rencontrer ses idoles Cyril Lignac et Frédéric Bau. Malheureusement pour elle, sa candidature aux Rois du gâteau n'a pas été pas retenue.

Je me pensais tellement moins forte que les autres

Mais ce n'était que partie remise puisqu'elle a été contactée quelques mois plus tard pour participer au concours En Route pour Le Meilleur Pâtissier. C'est comme ça qu'elle a remporté sa place pour cette édition. "J'ai dû annoncer à mon directeur que j'allais déjà quitter l'établissement pour deux mois", s'est-elle amusée. Deux mois durant lesquels elle a beaucoup appris. "Je me pensais tellement moins forte que les autres que je me disais : 'Il faut juste que je passe au moins la première épreuve.' Même mon père n'en revient pas de mon parcours ! Mes inspirations proviennent de visuels de chefs que j'interprète à ma façon", a-t-elle précisé. Et d'ajouter que l'ambiance lors du tournage du Meilleur Pâtissier 2020 était "au top et sans compétition".

Bien que cette expérience ait été positive, Margaux n'envisage pas de faire une autre émission. "Sauf pour Le Meilleur Pâtissier avec les anciens en deuxième partie de soirée", a-t-elle assuré. Désormais, elle espère ouvrir sa propre pâtisserie, tout en s'occupant de la partie commerciale.