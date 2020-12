Margaux (Le Meilleur Pâtissier) favorisée par Cyril Lignac ? Elle affronte les accusations

Dernière ligne droite pour Elodie, Reine, Bouchra et Margaux. Mardi 22 décembre, M6 diffusera la première partie de la finale 100% féminine du Meilleur Pâtissier 2020 sur le thème du cinéma. A cette occasion, la benjamine du concours a accordé une interview au Parisien et en a profité pour revenir sur les critiques dont elle a fait l'objet.

Depuis le début du concours, la jeune femme de 19 ans venue tout droit d'Aix-en-Provence prouve à Cyril Lignac et Mercotte qu'ils ont bien fait de la sélectionner à l'issue de l'émission En Route pour le meilleur pâtissier. Elle excelle lors des épreuves et sort chaque semaine des gâteaux esthétiques, colorés et bons. Mais selon certains internautes, Margaux est favorisée par le chef et pâtissier de 43 ans. Chaque semaine, ils sont nombreux à critiquer ses créations tandis que Cyril Lignac l'encense, ce qui a le don de les agacer.

Fort heureusement, Margaux ne tient plus compte de ce qu'il se dit à son sujet sur Twitter. "Au début, ça m'atteignait. Je me focalisais sur ça. Maintenant, je sais que chaque semaine, on va me dire que j'ai une voix trop aiguë, que je suis trop ci ou trop ça. C'est que sur Twitter, donc je vais sur Instagram pour me remonter le moral. Et maintenant, je suis armée. Ma voix ne va pas changer pour eux. Et je n'ai jamais ressenti du favoritisme de Cyril', a-t-elle confié au Parisien.

La jeune femme qui est en classe de prépa commerce ne cache pas qu'elle est une bosseuse. Mais elle a loin d'avoir le profil de la première de la classe selon elle. "C'est juste que je n'arrive pas à un examen sans préparer. Pour le Meilleur Pâtissier, c'est pareil : je me donne à fond. On m'a dit : 'Tu n'as pas la carrure pour une prépa.'", s'est-elle justifiée. Pourtant elle s'est donnée les moyens d'y arriver et cela a payé. Espérons pour elle qu'il en sera de même lors de la finale de l'émission culinaire de M6.