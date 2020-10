Le Meilleur Pâtissier : Blessure en pleine épreuve, une candidate en larmes

A vos marques, prêts, pâtissez sans vous blesser ! Mercredi 14 octobre 2020, M6 diffusait un nouvel épisode du Meilleur Pâtissier. Et le tournage de cette émission a été difficile à vivre pour l'une des candidates du concours culinaire.

Pour la première fois dans l'histoire de l'émission, la production a décidé de faire s'affronter les candidats en deux équipes : le Nord contre le Sud. Pour la première épreuve, les nordistes ont dû revisiter la tarte normande et les sudistes la tropézienne. Une fois les règles expliquées par le membre du jury, le célèbre et populaire chef Cyril Lignac, tous se sont affairés devant leur plan de travail. Et on le sait, la pression peut parfois être compliquée à vivre pour les candidats.

Florian, par exemple, a pété les plombs en pleine épreuve et a donc été recadré par la terrible Mercotte et Cyril Lignac. Elodie, quant à elle, voulait tellement finir dans les temps... qu'elle s'est blessée. Alors qu'elle était en pleine préparation, les téléspectateurs ont pu la voir s'effondrer en second plan, tout en criant. Sans y prêter attention, la gérante d'une pizzeria de 31 ans qui vient de Mulhouse a pris une casserole brûlante en pleine main et s'est donc effondrée en larmes. Elle a vite été guidée vers l'évier afin d'y mettre un peu d'eau.

Plus de peur que de mal heureusement. La jeune femme a pu continuer la compétition et cela ne l'a pas empêchée de terminer son gâteau. Le seul inconvénient ? Elle a dû poursuivre l'aventure avec un bandage à la main. Mais cela ne l'a pas pénalisée, pour preuve, ce n'est pas elle qui a été éliminée du concours. Après Inna, c'est en effet le chauffeur de VTC François qui a été le moins bon.