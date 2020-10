Cyril Lignac malin : son astuce pour ne pas grossir dans le Meilleur Pâtissier

Fondants, coulants, glacés, moelleux... les idées ne manquent pas aux candidats du Meilleur Pâtissier pour impressionner les juges avec de délicieux et appétissants gâteaux. Difficile même de se cantonner à une bouchée pour Cyril Lignac, Mercotte et Julia Vignali. Ce qui n'est pas vraiment une bonne nouvelle pour leur silhouette. En effet, il n'est pas rare de ressortir du tournage avec quelques kilos en plus. Et pourtant, le célèbre chef de 42 ans ne semble jamais personnellement touché par le fléau du surpoids.

En 2019, dans On refait la télé sur RTL, il acceptait de livrer tous ses secrets après avoir tout de même reconnu faire le yoyo avec son poids lorsqu'il se trouve en tournage : "Au bout d'un moment, quand tu t'enfiles des gâteaux toute la journée, tu montes, tu descends, tu tournes en rond, tu grossis." C'est pourquoi, à force de jouer les juges, le chef a trouvé LA bonne astuce pour éviter de prendre trop de kilos. "Je fais toujours attention de manger avant de déguster les gâteaux parce que si tu les manges quand tu as faim, tu t'enfiles des tonnes de gâteaux, et tu manges plus sucré que salé. Donc j'équilibre en fonction du planning. Des fois, je mange un peu de carottes avant."

En outre, Cyril Lignac se soumet à une très bonne hygiène de vie au quotidien. Alors, même s'il se montre un peu trop gourmand de temps à autre, il sait qu'il va pouvoir très vite retrouver la ligne. "Je suis sportif, donc je les élimine [les kilos, NDLR] et comme j'ai la chance de manger au restaurant, c'est bon, c'est gratuit. (...) Je régule mon alimentation : carpaccio de poisson, des salades, des poissons grillés."

Julia Vignali, une grande gourmande

Pour ce qui est de l'animatrice du Meilleur Pâtissier, Julia Vignali, c'est une autre histoire. En effet, la compagne de Kad Merad a beaucoup plus de mal à tenir sa fourchette éloignée des bons petits desserts des candidats. D'ailleurs, elle en a fait les frais lors de son arrivée dans le programme en 2017 en prenant pas moins de 5 kilos. "Je vous dis la vérité, ça a été un carnage. Je ne me suis pas respectée. J'avais énormément de gâteaux, je les ai tous mangés, même parfois pendant l'épreuve technique de Mercotte. Il y a genre 12 gâteaux et je me suis mis un point d'honneur à tous les manger. Mais c'était horrible. Faustine n'est pas sympa, elle aurait pu me prévenir", s'amusait-elle à l'époque pour TVMag.

Pour cette nouvelle saison, Julia Vignali a toutefois souhaité faire plus attention même si son attrait pour le sucré ne s'est pas amoindri. "Je repars avec un certain surpoids de ce tournage, gage d'un tournage de qualité et j'y ai pris beaucoup de plaisir", a-t-elle confié le 30 septembre dernier au micro de Culture Médias sur Europe 1. Et d'ajouter pour se rassurer : "L'avantage, c'est que d'habitude, on tourne juste avant l'été, donc là, il n'y aura pas de maillot de bain, j'ai tout l'hiver pour m'en remettre."



Le Meilleur Pâtissier, ce mercredi 14 octobre 2020 sur M6 dès 21h05