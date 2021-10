Le Meilleur Pâtissier - Un candidat méchamment moqué sur son physique : "J'ai été très blessé..."

La saison 10 du Meilleur Pâtissier a été lancée le 7 octobre dernier. Une saison anniversaire qui accueille d'une part Marie Portolano en tant qu'animatrice à la place de Julia Vignali, ainsi qu'une poignée de nouveaux candidats. Parmi eux, il y en a certains qui sortent déjà du lot comme Jérôme.

Ce chargé de marketing de 47 ans apparaît comme un pâtissier redoutable depuis le début de la compétition, ayant notamment réussi à remporter deux épreuves techniques de Mercotte. Mais Jérôme a été forcé de constater qu'un détail, autre que ses talents derrière les fourneaux, retient chaque semaine l'attention, à savoir sa voix particulièrement aiguë.

"Après la diffusion de la première émission, je suis allé voir les réactions sur Twitter. Je suis tombé sur des commentaires vraiment méchants au sujet de ma voix, mais aussi de mon physique", a-t-il regretté lors d'une interview pour Ouest France. Ni une ni deux, le candidat de M6 a tout bonnement décidé de fermer son compte. "J'ai été très blessé mais je me suis forgé une carapace. Aujourd'hui, j'ai toujours mon compte Instagram mais les gens sont pour la plupart bienveillants. Ils me suivent pour mes gâteaux et non pour me critiquer", a-t-il ajouté.

En dépit de cet aspect négatif de sa participation au programme télé, Jérôme ne garde que de bons souvenirs de son expérience. Une expérience qu'il peut aujourd'hui partager avec les siens, lui qui est heureux en ménage et papa de deux garçons âgés de 16 et 17 ans, chaque jeudi dans le canapé. "Ils ne sont pas fans de pâtisserie mais ils regardent l'émission avec moi et ma compagne pour me faire plaisir. Enfin... Ils tournent la tête seulement quand je passe à l'écran", a-t-il avoué avec amusement.