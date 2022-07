Cyril Lignac papa : cette célèbre ex de Gilles Lellouche avec qui il a été en couple

Le 28 juin dernier, Cyril Lignac est devenu papa pour la première fois à 44 ans. Un petit garçon prénommé Léo, fruit de son histoire d'amour avec sa compagne Déborah. Ce bonheur, le chef voulait être certain de le vivre avec la bonne personne. Avant de fonder sa famille, la star du Meilleur Pâtissier a donc pris son temps et multiplié les relations sans trouver l'équilibre qu'il recherchait pour s'assurer une descendance. Jusqu'à ce qu'il fasse la rencontre, à Saint-Tropez, de Déborah.

Avant de trouver celle qui deviendrait la mère de son fils, Cyril Lignac a partagé la vie de plusieurs autres femmes dont Laurence Mentil, une compagne de l'ombre sans qui le succès du chef ne serait sans doute pas le même. Par la suite, le complice de Mercotte a aussi connu des histoires avec de grandes comédiennes, à commencer par Sophie Marceau. Une romance de quelques mois qui précède celle qu'il connaîtra en 2017 avec Mélanie Doutey !

L'idylle n'aura pas dépassé six mois mais ce temps aura suffi à marquer les esprits des Français. Il faut dire que Mélanie Doutey est l'une des comédiennes les plus talentueuses de sa génération. Irrésistible Clara Sheller dans la série du même nom, elle s'est aussi illustrée dans des longs-métrages de réalisateurs connus tels que Cédric Jimenez, Claude Chabrol, Nicolas Vannier et... Gilles Lellouche, son ex-compagnon.

Mélanie Doutey et Gilles Lellouche ont longtemps formé le couple glamour du cinéma français. Les deux acteurs ont même fondé une famille ensemble. En 2009, la comédienne met au monde leur unique enfant, une petite fille appelée Ava. Quatre ans plus tard, ils annoncent leur séparation au grand dam du public. Pour le bien de leur famille, Mélanie Doutey et Gilles Lellouche sont restés en bons termes. C'est même une belle histoire d'amitié qu'ils ont continué d'entretenir. A tel point que les deux ex ont récemment travaillé ensemble depuis cette rupture pour les besoins du film Le Grand Bain de Gilles Lellouche. Un duo soudé à tout jamais !